Netflix анонсировал документалку о Pornhub

«Pornhub, самая известная в интернете платформа развлечений для взрослых, изменившая способы создания и распространения порнографии», — гласит синопсис проекта.
Документалка покажет изнутри, как работают интернет-платформы с таким контентом, а также расскажет о скандале, связанном с торговлей людьми, который «произошел вследствие неправильного использования Pornhub».
«Этот документальный фильм заставляет нас задуматься, что означает сексуальность и согласие, когда интернет-платформы с миллиардными оборотами процветают за счет пользовательского контента. Кто имеет и кто должен иметь власть в этих условиях», — рассказала режиссер и продюсер фильма Сюзанна Хиллингер.
Она также выразила надежду, что этот фильм вызовет в обществе разговоры о сексе и согласии как в интернете, так и в мире. Релиз «Money Shot: история Pornhub» состоится 15 марта.