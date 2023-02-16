Netflix анонсировал документалку о Pornhub

«Этот документальный фильм заставляет нас задуматься, что означает сексуальность и согласие, когда интернет-платформы с миллиардными оборотами процветают за счет пользовательского контента. Кто имеет и кто должен иметь власть в этих условиях», — рассказала режиссер и продюсер фильма Сюзанна Хиллингер.