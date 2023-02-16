Peacock продлил на второй сезон сериал «Покерфейс»

«„Покерфейс“ — одно из тех редких, неоспоримых шоу, в которое мы все влюбились с самого начала, но признание критиков и реакция зрителей превзошли наши самые смелые мечты», — рассказала в своем заявлении председатель отдела развлекательного контента на телевидении и потоковом вещании NBCUniversal Сьюзан Ровнер.