Peacock продлил на второй сезон сериал «Покерфейс»

Peacock продлил сериал «Покерфейс» на второй сезон с Наташей Лионн в главной роли. Об этом сообщает IndieWire.
Такое решение было принято менее чем через месяц после премьеры первых четырех эпизодов сериала. Первый сезон шоу состоит из 10 серий, финальная будет показана 9 марта.
«„Покерфейс“ — одно из тех редких, неоспоримых шоу, в которое мы все влюбились с самого начала, но признание критиков и реакция зрителей превзошли наши самые смелые мечты», — рассказала в своем заявлении председатель отдела развлекательного контента на телевидении и потоковом вещании NBCUniversal Сьюзан Ровнер.
Сериал был создан режиссером «Достать ножи» Райаном Джонсоном. Его сюжет рассказывает о девушке Чарли Кейл, которая обладает удивительной способностью определять того, кто лжет.
Помимо Наташи Лионн, в «Покерфейсе» снимаются Джозеф Гордон-Левитт, Хлоя Севиньи, Рон Перлман, Колтон Райан и Меган Сури.