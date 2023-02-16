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Peacock продлил на второй сезон сериал «Покерфейс»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:09

Peacock продлил сериал «Покерфейс» на второй сезон с Наташей Лионн в главной роли. Об этом сообщает IndieWire.

Такое решение было принято менее чем через месяц после премьеры первых четырех эпизодов сериала. Первый сезон шоу состоит из 10 серий, финальная будет показана 9 марта.

«„Покерфейс“ — одно из тех редких, неоспоримых шоу, в которое мы все влюбились с самого начала, но признание критиков и реакция зрителей превзошли наши самые смелые мечты», — рассказала в своем заявлении председатель отдела развлекательного контента на телевидении и потоковом вещании NBCUniversal Сьюзан Ровнер.

Сериал был создан режиссером «Достать ножи» Райаном Джонсоном. Его сюжет рассказывает о девушке Чарли Кейл, которая обладает удивительной способностью определять того, кто лжет.

Помимо Наташи Лионн, в «Покерфейсе» снимаются Джозеф Гордон-Левитт, Хлоя Севиньи, Рон Перлман, Колтон Райан и Меган Сури.

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Джозеф Гордон-ЛевиттНаташа ЛионнРайан ДжонсонХлоя СевиньиРон Перлман
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