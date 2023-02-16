Союз журналистов России будет настаивать на отмене наказаний за фейки и дискредитацию армии

Союз журналистов России будет настаивать на отмене ответственности за фейки и дискредитацию Российской армии после завершения военной операции на Украине. Об этом председатель союза Владимир Соловьев сообщил на лекции в екатеринбургском УрФУ в ответ на вопрос, как СЖР защищает журналистов от преследования по вышеназванным статьям.
При этом Соловьев оправдывает ограничение свободы СМИ во время боевых действий: «Понятно, что во время проведения специальной военной операции есть наборы ограничений, в том числе ограничений свободы печати. Это нужно для того, чтобы опять же не навредить».
Глава СЖР отметил, что к ним несколько раз обращались московские и региональные СМИ, когда их журналистов обвиняли в «неправильных заявлениях по отношению к СВО». «Наши юристы с ними работали, разбирались. Два раза удалось штраф этот аннулировать, несколько раз не удалось», — цитирует его слова ТАСС.
После начала военной операции на Украине в России ввели как уголовное наказание — за фейки о российской армии, так и административное — за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По первой статье грозят штрафы от 700 тыс. до 5 млн рублей или сроки от 3 до 15 лет, вторая предполагает лишь денежное наказание — от 30 тыс. до 1 млн рублей.
За неоднократную дискредитацию армии, а также дискредитацию, которая причинила вред здоровью или стала причиной массовых беспорядков, тоже положена уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы.
В конце января 2023 года генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в России заведено 187 уголовных дел о фейках про армию. В октябре прошлого года глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что административок о дискредитации военных возбуждено около 4500.