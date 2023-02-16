Умерла актриса Рэкел Уэлч, сыгравшая в фильме «Миллион лет до нашей эры»

В возрасте 82 лет умерла американская актриса, обладательница «Золотого глобуса» Рэкел Уэлч. Об этом пишет People со ссылкой на ее менеджера Стива Зауэра.
Он отметил, что Уэлч скончалась в среду утром после непродолжительной болезни.
Уэлч дебютировала в кино в середине 1960-х, сыграв в фильме «Фантастическое путешествие», в котором врачей уменьшают до микроскопических размеров и посылают по кровеносной системе ученого. Следующая роль, в картине «Миллион лет до нашей эры» 1966 года, принесла Уэлч известность и звание секс-символа.
После этого актриса снялась еще в десятках фильмах, в том числе «Трех мушкетерах» 1973 года, который принес ей «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле. Среди других работ с ее участием — вестерн «Сто винтовок», приключенческая комедия «Принц и нищий», боевик «Чудовище» с Жаном-Полем Бельмондо.
Уэлч играла второстепенную роль в картине «Блондинка в законе» 2001 года. Последней лентой, в которой она появилась, стала «Как быть латинским любовником» 2017 года.