Умерла актриса Рэкел Уэлч, сыгравшая в фильме «Миллион лет до нашей эры»

После этого актриса снялась еще в десятках фильмах, в том числе «Трех мушкетерах» 1973 года, который принес ей «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле. Среди других работ с ее участием — вестерн «Сто винтовок», приключенческая комедия «Принц и нищий», боевик «Чудовище» с Жаном-Полем Бельмондо.