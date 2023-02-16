Реклама
Новости

В России весной появится аналог сервиса Downdetector

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:09

В России весной заработает отечественный аналог сервиса Downdetector. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подведомственного Роскомнадзору Сергея Хуторцева.

По его словам, сейчас идет техническая подготовка, тестирование производительности и проверка информационной безопасности.

Новый сервис, название которого пока не разглашается, будет работать как Downdetector — пользователи, сталкиваясь с проблемой, смогут рассказать о ней на портале, а сотрудники ЦМУ проверят ее и выяснят, с чем она связана.

«Соответственно, большое количество пользователей, которые жалуются на какую‑то проблему, будут триггером для того, чтобы мы подключились к ней и начали предпринимать действия по ее решению совместно с операторами связи. А также дали пользователям корректную обратную связь о причинах проблемы», — рассказал Хуторцев.

расскажите друзьям
теги
Роскомнадзор
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»