В России весной появится аналог сервиса Downdetector

«Соответственно, большое количество пользователей, которые жалуются на какую‑то проблему, будут триггером для того, чтобы мы подключились к ней и начали предпринимать действия по ее решению совместно с операторами связи. А также дали пользователям корректную обратную связь о причинах проблемы», — рассказал Хуторцев.