В России весной появится аналог сервиса Downdetector

В России весной заработает отечественный аналог сервиса Downdetector. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подведомственного Роскомнадзору Сергея Хуторцева.
По его словам, сейчас идет техническая подготовка, тестирование производительности и проверка информационной безопасности.
Новый сервис, название которого пока не разглашается, будет работать как Downdetector — пользователи, сталкиваясь с проблемой, смогут рассказать о ней на портале, а сотрудники ЦМУ проверят ее и выяснят, с чем она связана.
«Соответственно, большое количество пользователей, которые жалуются на какую‑то проблему, будут триггером для того, чтобы мы подключились к ней и начали предпринимать действия по ее решению совместно с операторами связи. А также дали пользователям корректную обратную связь о причинах проблемы», — рассказал Хуторцев.