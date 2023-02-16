Майкл Б.Джордан в новом трейлере фильма «Крид-3»

В сети появился новый трейлер спортивной драмы «Крид-3» с Майклом Б.Джорданом в главной роли. Премьера картины состоится 3 марта.
Девятый фильм франшизы «Рокки» расскажет об Адонисе Криде, которому предстоит сразиться на ринге со своим другом детства и вундеркиндом бокса Дэмианом «Дама» Андерсоном, вышедшим из тюрьмы. Теперь бывший спортсмен пытается доказать, что заслуживает второй шанс на ринге.
Роль Дэмиана в фильме сыграл Джонатан Мейджорс. Помимо него и Джордана, в картине снялись Тесса Томпсон, Филисия Рашад, Вуд Харрис и Флориан Мунтяну. Сценарий ленты написали Райан и Кинан Куглеры вместе с Заком Бейлином.
Майкл Б.Джордан выступил режиссером «Крида-3». Он, Райан Куглер, Ирвин и Чарльз Уинклеры стали продюсерами фильма. Среди продюсеров также числится Сильвестр Сталлоне.