Майкл Б.Джордан в новом трейлере фильма «Крид-3»

Девятый фильм франшизы «Рокки» расскажет об Адонисе Криде, которому предстоит сразиться на ринге со своим другом детства и вундеркиндом бокса Дэмианом «Дама» Андерсоном, вышедшим из тюрьмы. Теперь бывший спортсмен пытается доказать, что заслуживает второй шанс на ринге.