Звезда «Гарри Поттера» Эванна Линч снимется в фильме о писателе Джеймсе Джойсе

Звезда франшизы «Гарри Поттер» Эванна Линч снимется в фильме «Джеймс и Лючия», который расскажет об ирландском писателе Джеймсе Джойсе и его отношениях с дочерью. Об этом сообщил Deadline.
Роль писателя в картине исполнит британский актер Руперт Френд, известный по сериалу «Родина» и фильму «Смерть Сталина». Линч появится в ленте в образе дочери автора «Улисса».
Режиссером ленты станет Роберт Муллан, ранее снявший фильмы «Письма Софии» и «Бесит быть нормальным». Он же выступит сценаристом проекта. Действие байопика развернется в Париже и Цюрихе в последние годы жизни Джойса.
Фильм покажет, как писатель-новатор страдал, неумолимо теряя зрение, и пытался защитить свою дочь. Талантливая танцовщица и ученица Айседоры Дункан, в середине 1930-х годов она столкнулась с шизофренией.
Диагноз девушке поставил швейцарский психиатр Карл Юнг. По его рекомендации Лючию отправили на лечение в психиатрическую клинику. Из‑под опеки медиков Лючия так и не вышла: до конца жизни ей приходилось находиться в больницах.
Джойс, как вспоминали современники, очень переживал из‑за недуга дочери. Он провел рядом с ней последние десять лет своей жизни, создавая экспериментальный роман «Поминки по Финнегану».
Съемки «Джеймса и Лючии» начнутся в Италии в апреле 2023 года. В них примут участие продюсеры Руперт Холлиер, Габи Уайт Харт, Саймон Фосетт, Эммануэль Моретти.