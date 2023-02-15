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В сети появился тизер-трейлер фильма «Кандагар» с Джерардом Батлером

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:51

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailer появился тизер-трейлер фильма «Кандагар», в котором главную роль исполнил британский актер Джерард Батлер («300 спартанцев», «Геошторм»).

Он сыграл агента ЦРУ Тома Харриса, который пытается уехать из Афганистана вместе со своим переводчиком после того, как информация о его работе на спецслужбы была раскрыта. В образе переводчика в фильме появился Навиг Негахбан.

Героям предстоит совершить опасное путешествие через Афганистан и добраться до Кандагара, где расположен пункт эвакуации. Удастся ли им остаться в живых, можно будет узнать 26 мая — в этот день картина выйдет на экраны кинотеатров.

В боевике можно будет увидеть, помимо Батлера и Негахбана, Бахадора Фолади, Оливию-Маи Барретт, Нину Туссан-Уайт, Али Фазала, Фахима Фазли и Рэя Харатьяна. Режиссером ленты выступил Рик Роман Во («Падение ангела», «Гренландия»).

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