В сети появился тизер-трейлер фильма «Кандагар» с Джерардом Батлером

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailer появился тизер-трейлер фильма «Кандагар», в котором главную роль исполнил британский актер Джерард Батлер («300 спартанцев», «Геошторм»).
Он сыграл агента ЦРУ Тома Харриса, который пытается уехать из Афганистана вместе со своим переводчиком после того, как информация о его работе на спецслужбы была раскрыта. В образе переводчика в фильме появился Навиг Негахбан.
Героям предстоит совершить опасное путешествие через Афганистан и добраться до Кандагара, где расположен пункт эвакуации. Удастся ли им остаться в живых, можно будет узнать 26 мая — в этот день картина выйдет на экраны кинотеатров.
В боевике можно будет увидеть, помимо Батлера и Негахбана, Бахадора Фолади, Оливию-Маи Барретт, Нину Туссан-Уайт, Али Фазала, Фахима Фазли и Рэя Харатьяна. Режиссером ленты выступил Рик Роман Во («Падение ангела», «Гренландия»).