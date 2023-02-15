Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс уйдет в отставку

Президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс уйдет в отставку до конца финансового года. Об этом стало известно из заявления на сайте организации.
В нем Малпасс заявил, что к концу июня сложит свои полномочия. Он возглавлял Всемирный банк в течение более четырех лет. В это время он занимался борьбой с бедностью, ускорением экономического роста и «сокращения бремени госдолга».
«В то время как развивающиеся страны сталкиваются с беспрецедентными кризисами, я горжусь тем, что группа Банка реагирует на них быстро, масштабно, инновационно и результативно», — подчеркнул Малпасс.
Он назвал годы своей работы в качестве президента банка «одними из самых значимых» в его карьере. «Добившись значительного прогресса и после долгих раздумий, я решил заняться новыми задачами», — сказал Малпасс.
В банке отметили, что под руководством Малпасса организации удалось удвоить объем финансирования развивающихся стран, направленного на борьбе с изменением климата, до 32 млрд долларов. Сам Малпасс заявил, что группа в данный момент «сильна, финансово устойчива», что дает возможность для «плавной смены руководства».