Вышел дебютный трейлер «Счастливчика Хэнка» с Бобом Оденкерком

Телеканал AMC поделился первым трейлером сериала «Счастливчика Хэнка» с Бобом Одинкерком в главной роли. Первый эпизод выйдет 19 марта.
В сериале Оденкерк играет профессора в плохо финансируемом колледже в ржавом поясе Пенсильвании. Переживая кризис среднего возраста, герой сталкивается с проблемами дома и на работе.
Режиссеры Аарон Зельман («Кремниевая долина») и Пол Либерштейн («Офис») адаптировали романе Ричарда Руссо «Straight Man». Помимо Одинкерка, в шоу снялись Мирей Инос, Оскар Нуньес, Том Бауэр, Кайл МакЛоклен и Крис Диамантопулос.