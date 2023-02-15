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Вышел дебютный трейлер «Счастливчика Хэнка» с Бобом Оденкерком

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:25

Телеканал AMC поделился первым трейлером сериала «Счастливчика Хэнка» с Бобом Одинкерком в главной роли. Первый эпизод выйдет 19 ​​марта.

В сериале Оденкерк играет профессора в плохо финансируемом колледже в ржавом поясе Пенсильвании. Переживая кризис среднего возраста, герой сталкивается с проблемами дома и на работе.

Режиссеры Аарон Зельман («Кремниевая долина») и Пол Либерштейн («Офис») адаптировали романе Ричарда Руссо «Straight Man». Помимо Одинкерка, в шоу снялись Мирей Инос, Оскар Нуньес, Том Бауэр, Кайл МакЛоклен и Крис Диамантопулос.

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Боб ОденкеркРичард РуссоОскар НуньесТом БауэрКайл МаклокленКрис Диамантопулос
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