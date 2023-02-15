Beabadoobee записала песню и клип ко Дню святого Валентина

Филиппино-британская певица Beabadoobee поделилась своим новым синглом «Glue Song», посвященным Дню святого Валентина. Вместе с треком она сняла и клип — смотреть тут.
Видео снял режиссер Джейк Эрланд на 16-миллиметровую пленку. Место действия — Филиппины, родина Беатрис Кристи Лаус (настоящее имя певицы).
Кристи Лаус рассказала, что написала песню во время турне по Австралии и странам Азии на заднем сиденье машины. «Это сердечная песня, которая много значит для меня… Песня о любви и первая песня, которую я написала в своих новых отношениях», — поделилась она.
«Я отправилась в свой родной город Ило-Ило, чтобы снять клип. Это место, где я родилась, и это добавило песне еще один индивидуальный штрих», — сказала Beabadoobee.
Прошлым летом Beabadoobee выпустила свой второй студийный альбом под названием «Beatopia». Rolling Stone описал пластинку «более причудливой», нежели дебютный релиз.