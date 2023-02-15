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В Перу вновь открыли для туристов древний город инков Мачу-Пикчу

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:41

В Перу с 15 февраля для туристов вновь открыли древний город инков Мачу-Пикчу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство культуры страны.

В ведомстве отметили, что священный город будет доступен для посещения на тех же условиях и по тому же расписанию, что и раньше. Мачу-Пикчу не принимал гостей на протяжение почти месяца.

Город закрыли 21 января из‑за протестов, происходивших в стране. Кроме того, неизвестные люди разобрали железнодорожные пути, ведущие к памятнику. В связи с этим более 400 человек не могли выбраться из окрестностей Мачу-Пикчу.

Различные протестные акции проходят в Перу с середины декабря. Их участники требуют проведения досрочных президентских выборов. По их мнению, президент страны должен уйти в отставку, а конгресс — быть распущен.

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