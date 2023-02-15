Смотрим тизер ремейка «Русалочки» с Халле Бейли. Там показали Урсулу и принца Эрика

Disney представила новый тизер ремейка «Русалочки» с Халле Бейли в главной роли. Мюзикл, поставленный Робом Маршаллом, переосмысливает оригинальный мультфильм 1989 года.
В новой адаптации русалка Ариэль снова влюбится в принца, который живет на суше, подстегивая дьявольский заговор вредной Урсулы. Принца Эрика сыграл Джона Хауэр-Кинг, а ведьму — Мелисса МакКарти.
В картине также снялись Хавьер Бардем в роли короля Тритона, Джейкоб Тремблей озвучил Флаундера, Давид Диггс — Себастьяна.
Disney впервые объявил, что Бейли возьмет на себя роль Ариэль в июле 2019 года. Первый тизер ремейка вышел в сентябре 2022 года. Мировой релиз картины состоится 26 мая.