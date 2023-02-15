В Россию остановили поставки «Виагры», Shortparis поделились песнями и другие новости дня

Новости
«Если видеть — значит верить, я верю, что нас видели»: вышел тизер третьего сезона «Теда Лассо»
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Apple TV+ показал трейлер сериала «Экстраполяции». В нем снялись Эдвард Нортон и Тоби Магуайр
Новости
Shortparis выложили две песни. Их можно услышать в фильме Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского»
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