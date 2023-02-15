В Россию остановили поставки «Виагры», Shortparis поделились песнями и другие новости дня

Журналистке Марии Пономаренко дали шесть лет колонии за пост про Мариуполь

В Турции спасли людей, которые провели под завалами больше 200 часов

Shortparis выложили две песни. Их можно услышать в фильме Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского»

«Если видеть — значит верить, я верю, что нас видели»: вышел тизер третьего сезона «Теда Лассо»

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