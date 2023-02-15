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Пулитцеровский лауреат заявил, что стал одной из жертв арт-аферы. Ее общий объем — 1,6 млн долларов

Денис Ламехов
Сегодня в 22:56

Лауреат Пулитцеровской премии 1978 года фотожурналист Джон Росс Боуман заявил, что стал жертвой мошенничества в сфере торговли произведениями искусства, пишет The Art Newspaper.

В 2020 году Боуман, который не только снимал сам, но и собирал работы других фотографов, решил продать часть своей коллекции — он готовился к переезду. Для этого он попытался связаться с детройтским арт-дилером Томасом Холстедом — у него Боуман в 1970-х приобрел первую работу.

Дочь Холстеда по имени Венди Холстед Берд рассказала Боуману, что унаследовала бизнес отца после его смерти в 2018 году. Тогда он решил передать ей фотографию авторства Дианы Арбус (о ней и ее работах «Афиша» рассказывала здесь) и 19 других редких отпечатков — многие из них, как сообщается, были подписаны авторами.

Берд оценила 20 фотографий в 40 тыс. долларов (около 3 млн рублей по текущему курсу). Согласно контракту, ей был дан год на их продажу. По словам Боумана, с какого‑то момента она стала все реже отвечать на его сообщения — и тогда он начал сомневаться в надежности сделки.

В 2021-м коллекционер лишился оставшейся части своего собрания — в его квартире случился пожар. Кроме того, был уничтожен архив отснятых им самим негативов и других фотоматериалов, всего порядка миллиона единиц.

Что касается уцелевших кадров, то Боуман заявил: ни сами отпечатки, ни деньги за них он от Берд до сих пор не получил. «Она хотела воспользоваться мной. [Наследница Холстеда] забрала работу всей моей жизни — все эти забавные сентиментальные личные артефакты», — сказал он.

Еще одной предполагаемой жертвой стал неназванный 89-летний мужчина. Он передал Берд для продажи пять фотографий, включая репродукцию, подписанную фотографом-пейзажистом Анселем Адамсом («Американский фото-Шишкин, только предпочитающий скалы соснам, а в остальном — та же „богатырская природа для богатырского народа“, национальная гордость», — писал о нем искусствовед Константин Агунович).

Когда родственники мужчины попросили Берд прекратить сделку и вернуть работы, она передала им репродукцию, купленную в сувенирной лавке. Другая работа Адамса «Титон и река Снейк» стала самой дорогой в этом деле.

В 2020-м Берд продала ее за 440 тыс. долларов (32,7 млн рублей). Согласно жалобе владелицы снимка, она так и не получила никакой компенсации за продажу. Сама же Берд сказала, что ей не удается продать работу. Всего сообщается о пяти предполагаемых жертвах. Как считает следствие, общий объем нанесенного вреда — 1,6 млн долларов (порядка 118,6 млн рублей).

За дело взялось ФБР. По результатам расследования там заявили: когда клиенты спрашивали о статусе переданных для продажи отпечатков, Берд отправляла им имейлы с поддельных адресов, выдавая себя за несуществующих сотрудников ее компании. От их имени она заявляла, что Берд столкнулась с экстренной госпитализацией — ей, например, пересадили легкие.

«Основываясь на своем опыте и обучении, я считаю, что Берд изобрела этих и других вымышленных помощников, а также адреса почт, что продолжать мошеннические действия. Другая ее цель — вызвать сочувствие у своих жертв и оправдаться за невозвращение работ», — указал неназванный агент ФБР в документах ведомства.

Берд предъявили обвинение в мошенничестве и неисполнении обязательств по договорам. О возможном уровне санкций не сообщается. Адвокат женщины Стив Фишман заявил, что ее дело «сложное» настолько, что «не поддается в текущий момент никаким комментариям». Пока неизвестно, смогут ли изначальные владельцы работ вернуть их: многие снимки хранятся в качестве вещдоков или нашли после продажи новых хозяев.

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Диана АрбусСтив Фишман
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