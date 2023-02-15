Дочь Холстеда по имени Венди Холстед Берд рассказала Боуману, что унаследовала бизнес отца после его смерти в 2018 году. Тогда он решил передать ей фотографию авторства Дианы Арбус (о ней и ее работах «Афиша» рассказывала здесь) и 19 других редких отпечатков — многие из них, как сообщается, были подписаны авторами.