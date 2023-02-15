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Умер сценарист «Секретных материалов» и «Ганнибала» Джефф Вламинг

Семён Гудошников
Сегодня в 17:28

В возрасте 63 лет умер американский сценарист и продюсер Джефф Вламинг. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его брата Джонатана Вламинга.

Он уточнил, что кинематографист скончался еще 30 января в больнице калифорнийского города Пасадины. В 2021 году ему диагностировали рак.

Вламинг увлекся написанием сценариев в начале 1990-х, после окончания Университета Миннесоты по специальности «бакалавр телевизионного производства». Впервые ему удалось продать свой сценарий в 1992 году — для сериала «Северная сторона».

Всего за свою карьеру Вламинг поучаствовал в создании 41 сериала. Он написал сценарий для третьего сезона «Секретных материалов», последней части «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», «Ганнибала» и финальных трех сезонов «Сотни». В 2021 году сценарист работал над научно-фантастическим сериалом «Мусор» телеканала NBC.

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