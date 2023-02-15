Умер сценарист «Секретных материалов» и «Ганнибала» Джефф Вламинг

Всего за свою карьеру Вламинг поучаствовал в создании 41 сериала. Он написал сценарий для третьего сезона «Секретных материалов», последней части «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», «Ганнибала» и финальных трех сезонов «Сотни». В 2021 году сценарист работал над научно-фантастическим сериалом «Мусор» телеканала NBC.