Президент Казахстана лишил Нурсултана Назарбаева пожизненных привилегий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидер нации)». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Этот закон устанавливал за бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым статус лидера нации, который гарантировал ему пожизненные привилегии. В частности, давал ему защиту от задержания или ареста, делал неприкосновенным все имущество, принадлежащее ему или его семье.
При этом политик по-прежнему будет под защитой, сохранится в частности неприкосновенность его личности. «За экс-президентом сохраняются все гарантии. Это касается только его, а не членов его семьи. Гарантии неприкосновенны», — сказал министр юстиции Азамат Эскараев.
В январе 2022 года в Казахстане прошли масштабные антиправительственные протесты, одним из требований манифестантов было отстранение Назарбаева от властных полномочий. Летом в республике прошел референдум по правкам конституции, по итогам которого Назарбаев и члены его семьи лишились ряда привилегий.
10 января Конституционный суд Казахстана выпустил декрет, согласно которому закон «О первом президенте» следует признать недействительным. Еще раньше — в сентябре — столицу Казахстана переименовали из Нур-Султана обратно в Астану.