Президент Казахстана лишил Нурсултана Назарбаева пожизненных привилегий

При этом политик по-прежнему будет под защитой, сохранится в частности неприкосновенность его личности. «За экс-президентом сохраняются все гарантии. Это касается только его, а не членов его семьи. Гарантии неприкосновенны», — сказал министр юстиции Азамат Эскараев.