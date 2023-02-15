Грабители ворвались в нидерландский музей и унесли 11 редких образцов китайского фарфора

Грабители ворвались в специализирующийся на керамике музей Принсессхоф в нидерландском городе Леуварден и забрали с собой 11 редких образцов китайского фарфора, пишет Artnet.
О числе участников ограбления пока не сообщается. Полиция, однако, уже установила, что в музей похитители проникли с крыши, а затем спустились на первый этаж, где работает временная экспозиция «Feest!» (в переводе с голландского — «Праздник!»).
Она посвящена особенностям праздников в тех или иных культурах, чьи представители живут в Нидерландах. Среди примеров — иудейский Песах, исламский Ид-аль-Фитр (он же Ураза-байрам), индуистский Дивали.
Китайская керамика была частью рассказа о китайском Новом годе. Местные СМИ пишут, что полиция получила сигнал о взломе в 3.45 ночи 13 февраля. Наряд, как сообщается, прибыл к музею оперативно, оцепил здание и близлежащую территорию, но грабителей не обнаружил.
При этом на одной из улиц неподалеку нашлись осколки фарфора — они принадлежат семи похищенным изделиям. Похитители разбили их, когда сбегали с награбленным. Судьба еще четырех работ неизвестна.
В Принсессхофе заявили: «Судя по всему, грабители обладали определенными знаниями и работали целенаправленно». Голландская газета Leeuwarder Courant пишет: «Один из самых ценных предметов [среди похищенных] — китайская чаша XI века. Она не бросается в глаза, но очень редка».
«Это ценные предметы <…>. Они торгуются на очень маленьком рынке, поэтому мы считаем, что намерение грабителей не в том, чтобы представить их потенциальному покупателю», — заявили в музее. Там полагают, что это была кража для конкретного заказчика.
Детектив Артур Бранд, специализирующийся на кражах искусства (помимо прочего, он выяснил местонахождение полотна Пабло Пикассо «Женский бюст (Дора Маар)», которое было похищено в 1999-м), полагает, что заказчик может располагаться в Китае.
Об исполнителях он отозвался так: «Подозреваю, что это та же банда, что и в Англии, Швеции и Норвегии». Бранд не привел подробностей. Известно, что в 2000 году из Шведского национального музея вынесли полотна Рембрандта и Ренуара, из Музея Мунка в 2004-м — его «Крик» и «Мадонну».
Несмотря на сам факт кражи, Принсессхоф намерен открыть свои двери 21 февраля. Там отмечают: 1 февраля в его здание уже пытались попасть неизвестные — им это не удалось, на территории усилили меры безопасности. Это, однако, не помогло. В музее продолжают работать полиция и следователи.
В январе завершилось дело о другой громкой краже: похитивший из Национальной художественной галереи в Афинах картины Пикассо и Мондриана получил неожиданно мягкий приговор — шесть лет тюрьмы условно. Судья сослался на хорошее поведение подсудимого и не назначил ему реальный срок. Мы рассказывали об этом случае здесь.