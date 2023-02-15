Грабители ворвались в нидерландский музей и унесли 11 редких образцов китайского фарфора

Об исполнителях он отозвался так: «Подозреваю, что это та же банда, что и в Англии, Швеции и Норвегии». Бранд не привел подробностей. Известно, что в 2000 году из Шведского национального музея вынесли полотна Рембрандта и Ренуара, из Музея Мунка в 2004-м — его «Крик» и «Мадонну».