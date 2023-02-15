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В России издадут мемуары принца Гарри в виде пересказа

Семён Гудошников
Сегодня в 16:18

Группа «Эксмо-АСТ» выпустит в России мемуары принца Гарри «Spare» («Запасной») в виде саммари — пересказа основных тезисов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Книга выйдет 16 февраля в аудио- и электронном форматах и в конце месяца в печатном. Другой вариант аудиопересказа «Spare» от издательства Smart Reading появится 15 февраля на «ЛитРес».

За рубежом изданием мемуаров занимался Penguin Random House, который после начала военной операции на Украине прекратил работу с российским рынком.

«В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком, — пояснил гендиректор „Эксмо“ Евгений Капьев. — Как и Smart Reading, мы опираемся на закон о цитировании».

В группе считают, что проект может частично решить проблему доступности литературных новинок и выступить альтернативой принудительной лицензии. По тому же механизму в «Эксмо-АСТ» собираются выпустить книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую закончились прошлой весной.

В Smart Reading уточнили, что специализируются на саммари уже несколько лет, но сейчас формат стал особенно актуальным. «Мы стараемся ориентироваться на то, что недоступно русскоязычным читателям, но ценно для них», — отметили там.

Издатели видят причину популярности пересказов не только в недоступности части книг, но и в кратком формате. «У читателей все меньше времени, чтобы читать или слушать тот или иной нон-фикшен целиком», — поясняет представитель «ЛитРес» Евгений Селиванов.

При этом многие участники рынка — издательства Individuum, Ad Marginem Press, сервис «Букмейт» — не собираются прибегать к формату саммари. Некоторые считают его серой схемой и завуалированным пиратством, другие указывают на достаточное число произведений, которые можно издавать.

Юристы отмечают, что саммари могут признать нарушающим авторские права, если он будет близок по объему и смыслу к оригиналу. Издатели опасаются ссоры с правообладателями и отката российского рынка легального контента на несколько лет назад.

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