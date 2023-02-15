Дельфин анонсировал новый альбом «Прощай, оружие»

Название пластинки вдохновлено одноименным романом американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Книга рассказывает о любви на фоне Первой мировой войны.
На обложку лонгплея попал снимок 40-х годов американского фотографа Грейс Робертсон. По мнению Андрея Лысикова (настоящее имя Дельфина), это фото «максимально точно иллюстрирует настроение новой записи».
© Дельфин/«ВКонтакте»
В поддержку новой пластинки Дельфин отправится в тур по России, который продлится с 31 марта по 28 октября и охватит 10 городов. Выступление в Москве намечено на 7 апреля, в Петербурге — на 24-е число того же месяца.
Предыдущий студийный альбом Дельфина «Край» вышел в 2019 году. В сентябре 2022-го музыкант представил клип на трек «Вопросы», который стал саундтреком к сериалу «Химера».