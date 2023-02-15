В Турции спасли людей, которые провели под завалами больше 200 часов

В Турции спасли нескольких человек, которые находились под завалами с 6 февраля. Одна из них, 42-летняя Мелике Имамоглу, провела 222 часа под обломками дома в провинции Кахраманмараш, сообщает Anadolu.
В турецком городе Адыямане спасатели вытащили из‑под завалов 12-летнего Берата, где он пролежал около 207 часов. Семью мальчика ищут.
В Кахраманмараше спасли 35-летнюю женщину спустя 205 часов после землетрясения — чтобы добраться до нее, пришлось проложить пятиметровый тоннель. В этом же городе спасли 18-летнего Мухаммеда, который был под обломками 198 часов.
Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (находится в 200 километрах севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.
Число погибших за время спасательных работ увеличилось до 35,4 тысячи. В нарушении правил строительства подозревается 131 человек. Одного из них арестовали, в отношении еще 113 человек были выданы ордера на арест.