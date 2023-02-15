Внук Диего Риверы заявил, что тот мог помочь Фриде Кало уйти из жизни

Хуан Рафаэль Коронель Ривера, внук мексиканского живописца Диего Риверы, единственного супруга Фриды Кало, заявил, что тот мог помочь художнице уйти из жизни. Его цитирует The Guardian.
Газета ссылается на еще не вышедший трехсерийный документальный фильм Би-би-си — Ривера-младший давал в рамках него интервью. Лента увидит свет в начале марта.
The Guardian указывает, что внук Диего Риверы — наследник живописца по линии его первого брака с уроженкой Петербурга, художницей Ангелиной Беловой, познакомившейся с ним в Брюсселе.
Притом ранее было известно, что во время замужества она родила от Риверы единственного ребенка, сына, и он умер в юном возрасте от легочной инфекции. Брак продлился порядка 13 лет и закончился дистанционным разводом: Ривера уехал в Мексику (и встретил Гуадалупе Марин), Белова осталась в Европе.
Сам Ривера-младший — журналист, исследователь искусства, фотограф, хранитель части архивов Фриды Кало. Они, например, использовались при подготовке к выставке ее работ в петербургском Музее Фаберже в 2016-м.
Как сообщает издание, в ленте Би-би-си Хуан Ривера предположил, что его дед «помог» Фриде Кало, и сам спикер «не считает, что в этом есть нечто неправильное». «Ваш спутник жизни говорит: „Я устал, я очень хочу уйти прямо сейчас, помоги мне“. Полагаю, вы попробуете», — передает его слова The Guardian. Подробностей газета не приводит.
«Я согласен с Хуаном на сто процентов», — заявил Луис-Мартин Лосано, исследователь жизни и творчества Фриды Кало, автор ряда книг о ней. Он добавил: «Семья Фриды всегда считала, что она могла прожить еще несколько лет. Печально это констатировать, но самоубийство [для Фриды] всегда было одним из вариантов».
Лосано добавил: «Кало писала об этом в дневнике, [самостоятельно уйти из жизни] ей мешала любовь к Диего. Она не хотела оставлять его. Но, должно быть, у них возникли какие‑то трудности».
Кало, родившаяся в 1907 году, страдала от проблем со здоровьем: в шесть лет перенесла полиомиелит (болезнь истончила и укоротила ее правую ногу), в восемнадцать попала страшную автомобильную аварию, в трех местах сломала позвоночник (и получила еще множество переломов), ее живот и матку пронзил один из металлических обломков.
С Диего Риверой она уже была знакома, спустя четыре года они поженились. Совместная жизнь была крайне напряженной, бурной. Ривера бережно относился к таланту Кало, но не к ней самой: лгал и регулярно изменял, в том числе с ее сестрой Кристиной. Романы были и у Фриды.
Пара развелась, чтобы спустя несколько лет пожениться снова. К концу жизни художница не могла встать с постели, из‑за начавшейся гангрены правую ногу, и без того пострадавшую от полиомиелита, ампутировали ниже колена. Фрида Кало умерла в 47 лет, причиной называется воспаление легких. Вскрытие тела не проводилось. Доказательств того, что ее смерть не была случайной, на данный момент нет.