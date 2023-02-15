Внук Диего Риверы заявил, что тот мог помочь Фриде Кало уйти из жизни

С Диего Риверой она уже была знакома, спустя четыре года они поженились. Совместная жизнь была крайне напряженной, бурной. Ривера бережно относился к таланту Кало, но не к ней самой: лгал и регулярно изменял, в том числе с ее сестрой Кристиной. Романы были и у Фриды.