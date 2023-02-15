В Россию остановили поставки «Виагры». В стране пока не производят аналоги

Американская компания «Виатрис» приостановила поставки таблеток «Виагра» в Россию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минпромторге. Поставки прекратились еще в 2022 году, но стало известно об этом лишь сейчас.
В России препараты с силденафилом (действующее вещество «Виагры») не производятся, но технологическая возможность для этого есть, уверяют в Минпромторге. Производить такие таблетки могут 8 из 36 зарегистрированных в России фармацевтических компаний, уточнили в ведомстве.
В прошлом году спрос на препараты для повышения потенции в России значительно вырос. Так, в третьем квартале 2022-го россияне купили 2,7 млн упаковок таких препаратов, что на 88% больше показателей аналогичного периода 2021-го.
В среднем с июля по сентябрь на 10 тыс. взрослых мужчин пришлось 558 проданных упаковок препаратов для повышения потенции. Лидерами стали Краснодарский край (622 упаковки), Петербург (591), Подмосковье (587), Камчатский край (562) и Москва (560).