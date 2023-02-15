В Россию остановили поставки «Виагры». В стране пока не производят аналоги

В России препараты с силденафилом (действующее вещество «Виагры») не производятся, но технологическая возможность для этого есть, уверяют в Минпромторге. Производить такие таблетки могут 8 из 36 зарегистрированных в России фармацевтических компаний, уточнили в ведомстве.