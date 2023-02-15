«Известия»: частным клиникам могут разрешить выписывать рецепты на онлайн-консультациях

Правительство может разрешить частным клиникам выписывать рецепты онлайн в рамках телеконсультаций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий проект постановления кабмина.
На данный момент на онлайн-консультациях врачи могут только говорить о профилактике заболеваний, анализировать жалобы пациента, оценивать эффективность лечения и принимать решение о необходимости очного приема. Корректировать ранее назначенное лечение во время телеконсультации может только лечащий врач, который установил диагноз на очном приеме.
Этот механизм может быть изменен для частных клиник, которые участвуют в экспериментальном правовом режиме (ЭПР). Речь идет о 15 медицинских компаниях в Москве, Петербурге, Перми и Ижевске, включая клиники «Доктор рядом», «Медси», «Ренклиника».
Помимо выписки рецептов в формате электронного документа, проект постановления предлагает разрешить продолжить лечение другим врачам, а не только тем, кто поставил диагноз. Стаж доктора при этом должен быть не менее семи лет.