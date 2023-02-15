«Известия»: частным клиникам могут разрешить выписывать рецепты на онлайн-консультациях

На данный момент на онлайн-консультациях врачи могут только говорить о профилактике заболеваний, анализировать жалобы пациента, оценивать эффективность лечения и принимать решение о необходимости очного приема. Корректировать ранее назначенное лечение во время телеконсультации может только лечащий врач, который установил диагноз на очном приеме.