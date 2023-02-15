Магазины Mothercare в России переименовали в Motherbear

Магазины ушедшей из России британской сети детских товаров Mothercare открываются в стране под брендом Motherbear. Новое название и логотип появились на официальной странице сети во «ВКонтакте».
Если раньше название бренда можно было перевести как «мамина забота», то теперь дословный перевод — «мать-медведица». Шрифт остался прежним, но теперь он оранжевого цвета. Фигурки ребенка теперь нет, но есть звезды.
Вот так выглядит новый логотип.
Компания Alshaya Group (российский партнер Mothercare) выставила на продажу российский бизнес бренда в конце июня. Тогда же компания заявила, что рассматривает возможность распродажи оставшихся товаров и окончательный уход с российского рынка. По данным сервиса «2ГИС», в России 57 магазинов Mothercare.
В августе «Коммерсант» писал, что как минимум десять магазинов Mothercare в России могут открыться под вывеской Crockid — бренда детской и женской одежды.
В итоге российский Mothercare купил дистрибьютор «Джамилько» (работает в России с брендами New Balance, Kiko, DKNY, Timberland и другими). В октябре сообщалось, что ему перейдут права аренды магазинов, а также нераспроданные товары. Уже было известно, что торговые точки откроются под другим брендом.