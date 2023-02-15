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Белый дом: сбитые неопознанные летающие объекты не представляли никакой угрозы

Виктория Шанина
Сегодня в 09:15

Три неопознанных летающих объекта, которые были сбиты военными в воздушном пространстве США и Канады, не представляли никакой потенциальной угрозы. Об этом пишет CNN со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Разведывательное сообщество рассматривает в качестве основной версии, что это были просто воздушные шары, запущенные с какой‑либо коммерческой или благотворительной целью», — заявил Кирби на брифинге.

По его словам, нет никаких доказательств, что аэростаты занимались сбором разведданных. Кроме того, нет оснований полагать, что сбитые объекты были связаны с разведывательной программой Китая.

Первый аэростат сбили американские военные в штате Южная Каролина 5 февраля. Глава Пентагона Ллойд Остин тогда сказал, что для операции задействовали американский истребитель F-22.

Остин назвал аэростат разведывательным шаром. По его словам, Китай использовал этот шар, чтобы наблюдать за стратегическими объектами на континентальной части США. В МИД КНР заявили, что шар предназначался для гражданского использования и намекнули, что на действия американских военных может последовать ответ.

Спустя несколько дней в США сбили еще один аэростат, уже над Аляской. В этот раз американские власти не стали заявлять, что шар принадлежит Китаю.

Последний неопознанный летающий объект был сбит над Канадой 12 февраля. В операции участвовали американские военные, поэтому объект вновь сбил истребитель F-22. Минобороны Канады сообщило, что объект представлял потенциальную угрозу гражданской авиации. Канадские военные планировали извлечь и проанализировать обломки сбитого объекта.

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Ллойд ОстинДжон Кирби
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