Белый дом: сбитые неопознанные летающие объекты не представляли никакой угрозы

Остин назвал аэростат разведывательным шаром. По его словам, Китай использовал этот шар, чтобы наблюдать за стратегическими объектами на континентальной части США. В МИД КНР заявили, что шар предназначался для гражданского использования и намекнули, что на действия американских военных может последовать ответ.