«Он пришел со своей матерью» и еще 10 историй худших свиданий

«Он стал говорить что‑то вроде „когда у нас начнутся серьезные отношения, я начну командовать, ты перестанешь работать, останешься дома воспитывать детей, и у тебя будут только те друзья, которых я одобряю, также мы продадим твою машину, чтобы у тебя были деньги на каблуки — я хочу, чтобы ты их носила, и на косметику, ведь тебе нужно будет краситься каждый день“, так что эта встреча далась мне нелегко», — Jynxed_Out.