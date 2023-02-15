«Он пришел со своей матерью» и еще 10 историй худших свиданий

Свидания бывают откровенно неудачными — собеседник или собеседница может сказать или сделать что‑то настолько неуместное, что после этого точно не захочется продолжать общение. Пользователи реддита делятся такими историями, а мы собрали одиннадцать самых показательных.
«Мы были с парнем примерно одного роста, и он сказал, что я никогда не смогу носить каблуки рядом с ним. Он не знал, что я могу делать все, черт возьми, что я хочу», — Waste_Coat_4506.
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«Он сказал: „Ты больше не хочешь детей? Не волнуйся, ты передумаешь, и тебе понравится носить моего ребенка“. Второго свидания не было, и мне пришлось везде заблокировать его», — lupum121.
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«Его мать была с нами на свидании, пила манговый сок и общалась со мной. Он забыл свой бумажник, но не забыл взять с собой свою мать», — londonmyst.
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«Он сказал: „Сегодня я читал о моделях плюс-сайз. Что ты думаешь о них, учитывая, что ты крупная девушка?“ Мой рост 162 сантиметра, а вес около 56,5 килограммов. И это не был сарказм с его стороны. У чувака было самое извращенное представление о человеческом теле, с которым я когда‑либо сталкивалась», — pineapple_blurt.
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«На первом свидании я заказываю моктейль (безалкогольный коктейль. — Прим. ред.), а он говорит: „Я не собираюсь платить за твои напитки, если в них нет алкоголя“», — Taney34.
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«Он стал говорить что‑то вроде „когда у нас начнутся серьезные отношения, я начну командовать, ты перестанешь работать, останешься дома воспитывать детей, и у тебя будут только те друзья, которых я одобряю, также мы продадим твою машину, чтобы у тебя были деньги на каблуки — я хочу, чтобы ты их носила, и на косметику, ведь тебе нужно будет краситься каждый день“, так что эта встреча далась мне нелегко», — Jynxed_Out.
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«Она была увлечена своим телефоном весь вечер. И очень удивилась, когда я сказал ей, что мы больше не увидимся», — Necessary_Board_3116.
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«Он сказал: „Ты ведь знаешь, что рак — это обман, созданный крупными фармацевтическими компаниями и правительством, чтобы наживаться на необразованных, верно?“ И это он сказал мне, человеку, пережившему рак, чья жизнь была фактически разрушена раком…», — AccomplishedCow9133.
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«Во время свидания с женой, с которой мы были вместе 12 лет, она ни с того ни с сего сказала: „Я не думаю, что все еще люблю тебя“», — uniquestar2000.
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«Прокручивая сотни сообщений в приложении для знакомств, она сказала: „Я могла бы пойти на свидание с любым из этих парней, но выбрала тебя“. Не знаю, был ли это комплимент или какой‑то ход конем с ее стороны, но это просто повергло меня в уныние», — KidAndrogynous.
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«У нас было веселое свидание, а потом мы поехали к нему домой на вечеринку по случаю его дня рождения, где я должна была впервые встретиться с его семьей. Вдруг он поворачивается ко мне и говорит: „О, кстати, мои родители не любят мексиканцев“. А я мексиканка», — LosNava.