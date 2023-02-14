Арбуз с кофе и колбаса с вареньем: россияне рассказали о своих нестандартных предпочтениях в еде

Россияне рассказали о своих странных гастрономических предпочтениях — например, соленое со сладким. В ходе опроса онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркета» и исследовательское агентство «Русопрос» узнали, сколько денег тратят жители России на любимые продукты и от какой еды не готовы отказаться.
Конфеты с томатным соком или красной копченой рыбой, арбуз с кофе или майонезом, колбаса с вареньем и молочной кашей, молоко с селедкой, мед с помидорами, а также мороженое с картошкой фри и чипсы с вареньем — это сочетания продуктов, которые любят опрошенные. Авторы исследования отмечают, что обычно о таких предпочтениях они не распространяются.
Россияне покупают лакомства от одного до нескольких раз в неделю и тратят на них от 1000 до 3000 рублей в месяц. Дороже всего обходится фастфуд — около 3500 рублей. При этом женщины тратят на него зараз на 100 рублей больше, чем мужчины (700 рублей против 600).
47% респондентов не готовы отказаться от шоколада и конфет, женщины среди них встречаются на 7% чаще, чем мужчины. Опрос показал, что эти продукты ассоциируются со вкусом детства, приносят людям удовольствие и в целом поднимают настроение. Менее 10% россиян не хотели бы расставаться с попкорном, сухариками и лапшой быстрого приготовления.
Среди зумеров, по сравнению с другими поколениями, на 23% больше тех, кто предпочитает фастфуд, чипсы и сухарики. От этих продуктов не готовы отказаться менее 10% россиян.