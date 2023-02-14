Арбуз с кофе и колбаса с вареньем: россияне рассказали о своих нестандартных предпочтениях в еде

Россияне покупают лакомства от одного до нескольких раз в неделю и тратят на них от 1000 до 3000 рублей в месяц. Дороже всего обходится фастфуд — около 3500 рублей. При этом женщины тратят на него зараз на 100 рублей больше, чем мужчины (700 рублей против 600).