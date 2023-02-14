Кабмин Таиланда одобрил введение сбора с иностранных туристов при въезде в страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал Thai PBS.
Плату с иностранцев начнут взимать с 1 июня. Для путешественников, прибывающих в страну по суше и морю, сбор составит 150 батов (около 320 рублей). С авиапассажиров будут собирать по 300 батов (650 рублей).
О планах ввести сбор с иностранных туристов стало известно еще в середине января. Предполагается, что собранные средства пойдут на поддержку туристов, пострадавших от несчастных случаев, и развитие туристических направлений.
Министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан тогда же говорил, что сбор не коснется иностранцев, у которых есть разрешение на работу.
В этом году поток туристов составит около 25 млн человек, прогнозируют власти Таиланда. Расходы на туризм в 2023 году предположительно составят не менее 2,38 трлн батов (около 5 трлн рублей).