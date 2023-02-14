Бэнкси посвятил граффити ко Дню святого Валентина проблеме домашнего насилия

После начала российской военной операции Бэкси создал семь граффити в разных частях Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке. На одних из них изображен мужчина, брошенный маленьким мальчиком на пол во время матча по дзюдо. На других — двое детей, использующих противотанковый еж в качестве качелей.