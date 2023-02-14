Бэнкси посвятил граффити ко Дню святого Валентина проблеме домашнего насилия

Британский уличный художник Бэнкси создал граффити ко Дню всех влюбленных. Фотографию работы он разместил у себя в инстаграме*.
Граффити под названием «Тушь на День святого Валентина» появились в городе Маргит, графство Кент. На нем изображена женщина в образе домохозяйки 1950-х годов, которая радостно прячет тело бывшего партнера в морозильной камере. На лице у героини — синяк под глазом, улыбка и выбитый зуб во рту.
Местные жители рассказали, что 13 февраля видели у стены, где появились граффити, фургон для разнорабочих. Как отмечает The Art Newspaper, художник часто использует такой вид маскировки, чтобы не привлекать внимание.
После начала российской военной операции Бэкси создал семь граффити в разных частях Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке. На одних из них изображен мужчина, брошенный маленьким мальчиком на пол во время матча по дзюдо. На других — двое детей, использующих противотанковый еж в качестве качелей.
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