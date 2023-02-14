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«Ирония о несложившейся любви»: Алмо выпустил трек «Покажи»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:58

Российский инди-музыкант Алмо выпустил новый сингл «Покажи». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Алмо любит смешивать в своей музыке хип-хоп, хаус и R’n’B. «Покажи» не стал исключением, но музыкант дополнил его романтическим настроением, потому что это история о любви.

Вот что артист сам говорит о новом релизе: «„Покажи“ — песня без мата. Чистой воды ирония о несложившейся любви. Ситуация, которая описана в песне, думаю, знакома каждому. Решил это подать так вот жизнерадостно с игривым звучанием и выпустить ко Дню святого Валентина».

На обложке — картинка, сгенерированная нейросетью «Панч».

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