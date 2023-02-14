«Ирония о несложившейся любви»: Алмо выпустил трек «Покажи»

Вот что артист сам говорит о новом релизе: «„Покажи“ — песня без мата. Чистой воды ирония о несложившейся любви. Ситуация, которая описана в песне, думаю, знакома каждому. Решил это подать так вот жизнерадостно с игривым звучанием и выпустить ко Дню святого Валентина».