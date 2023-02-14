«Ирония о несложившейся любви»: Алмо выпустил трек «Покажи»

Российский инди-музыкант Алмо выпустил новый сингл «Покажи». Послушать его можно на всех цифровых площадках.
Алмо любит смешивать в своей музыке хип-хоп, хаус и R’n’B. «Покажи» не стал исключением, но музыкант дополнил его романтическим настроением, потому что это история о любви.
Вот что артист сам говорит о новом релизе: «„Покажи“ — песня без мата. Чистой воды ирония о несложившейся любви. Ситуация, которая описана в песне, думаю, знакома каждому. Решил это подать так вот жизнерадостно с игривым звучанием и выпустить ко Дню святого Валентина».