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Джон Фавро получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:45

Актер и режиссер Джон Фавро, известный по фильмам о Железном человеке и как шоураннер «Мандалорца», получил звезду на голливудской «Аллее славы». Об этом сообщает Daily Mail.

Поддержать Фавро на церемонию закладки пришли шеф-повар Рой Чой и Роберт Дауни-младший, с которым они снимались в восьми фильмах.

Среди них — семь картин вселенной Marvel, где Дауни исполнял роль Железного человека, а Фавро — его телохранителя и друга Хеппи Хогана. Фавро также был режиссером первых двух лент франшизы «Железный человек», с которых началась первая фаза вселенной Marvel.

«Его величайший дар — это его человечность, а еще есть юмор, только из‑за юмора, этот человек заслуживает этой звезды. Вы никогда не встретите более изощренного остроумия. Почему? Потому что он понимает шутку, а шутка часто бывает болезненной. Он глубоко понимает, что жизнь быстротечна, и если мы не смеемся, мы умираем»», — сказал Дауни-младший.

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Джон ФавроРоберт Дауни-младший
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