Джон Фавро получил звезду на голливудской «Аллее славы»

«Его величайший дар — это его человечность, а еще есть юмор, только из‑за юмора, этот человек заслуживает этой звезды. Вы никогда не встретите более изощренного остроумия. Почему? Потому что он понимает шутку, а шутка часто бывает болезненной. Он глубоко понимает, что жизнь быстротечна, и если мы не смеемся, мы умираем»», — сказал Дауни-младший.