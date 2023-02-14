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Губернатор Севастополя назвал День святого Валентина фальшивым праздником, навязанным Западом

Семён Гудошников
Сегодня в 15:55

День святого Валентина всегда выглядел фальшиво, а сейчас особенно, считает глава Севастополя Михаил Развозжаев. По его мнению, этот праздник «навязан Западом, индустрией развлечений и потребления».

«А мы поддались на провокацию. Красиво же: сердечки, цветочки, „как во всем мире“. Только вот ничего хорошего в этом „как во всем мире“ нет. Что бывает с людьми, отрекающимися от своих истоков и веры, мы видим на примере Украины. У них одинаково нормально: запретить Деда Мороза и надеть карнавальный костюм со свастикой на утренник в детском саду», — заявил чиновник.

Вместо Дня святого Валентина он предложил популяризировать День семьи, любви и верности (он же День памяти святых Петра и Февронии Муромских), а вместо отправки «валентинок» послать письмо российскому солдату.

«С любой позиции очевидно, что время сейчас не то, чтобы продолжать как ни в чем не бывало праздновать чуждые нам маркетинговые праздники. Чтобы искоренить тягу к западным „идеалам“ из нашей жизни, понадобится, конечно, еще много лет. Поэтому предлагаю начинать жить в новой парадигме уже сегодня», — сказал он.

Индийские власти тоже предлагали отказаться от празднования Дня всех влюбленных, обвиняя его в подрыве национальных традиций со стороны западной культуры. Праздник они хотели переименовать в День обнимания коров, но отказались от этой идеи после волны шуток и мемов в СМИ и соцсетях.

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Михаил Развозжаев
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