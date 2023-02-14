Губернатор Севастополя назвал День святого Валентина фальшивым праздником, навязанным Западом

«А мы поддались на провокацию. Красиво же: сердечки, цветочки, „как во всем мире“. Только вот ничего хорошего в этом „как во всем мире“ нет. Что бывает с людьми, отрекающимися от своих истоков и веры, мы видим на примере Украины. У них одинаково нормально: запретить Деда Мороза и надеть карнавальный костюм со свастикой на утренник в детском саду», — заявил чиновник.