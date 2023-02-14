Российские и украинские футболисты подрались на сборах в Турции

«Исходим из того, что организаторы учебно-тренировочных сборов и соответствующие службы отелей должны обеспечивать безопасность команд, находящихся на сборах. Коллеги из ФНЛ в настоящий момент находятся на связи с „Шинником“ и в случае необходимости окажут клубу содействие в решении вопросов, связанных с происшествием в отеле», — сказали в службе коммуникаций РФС.