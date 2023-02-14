Российские и украинские футболисты подрались на сборах в Турции

Футболисты ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай» подрались в турецком отеле Royal Seginus. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в гостинице.
По словам гендиректора «Шинника», российские игроки просили не селить их в одном отеле с украинскими.
«Гостиницу бронировали еще в ноябре, на тот момент никого там больше не было, почему появилась украинская команда — вопрос к отелю», — сказал он.
Телеграм-канал Mash пишет, что украинцы провоцировали драку. Предварительно причиной стал политический конфликт: футболисты «Миная» начали вести себя агрессивно, когда узнали о соседстве с россиянами.
До массовой драки ситуация дошла, когда на игрока «Шинника» напали в лифте, отмечает Mash. В итоге пострадали четверо российских спортсменов. Пресс-служба ярославской команды заявила, что обошлось без серьезных травм.
Российский футбольный союз сообщил, что знает о ситуации и следит за ней. В случае необходимости клубу окажут помощь.
«Исходим из того, что организаторы учебно-тренировочных сборов и соответствующие службы отелей должны обеспечивать безопасность команд, находящихся на сборах. Коллеги из ФНЛ в настоящий момент находятся на связи с „Шинником“ и в случае необходимости окажут клубу содействие в решении вопросов, связанных с происшествием в отеле», — сказали в службе коммуникаций РФС.