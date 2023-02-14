Евросоюз обновил так называемый серый список налоговых юрисдикций, теперь в нем есть и Россия. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
Претензии связаны с внесенными в 2022 году поправками к законодательству, которое регулирует режим специальных административных районов — в России их два, они находятся в Приморском крае и Калининградской области.
«Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик после российской агрессии против Украины», — говорится в заявлении Совета ЕС.
Помимо России в обновленный список попали Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика. Всего в реестре теперь 16 юрисдикций.
Серый список ведется с 2017 года. В него попадают страны, которые Евросоюз считает налоговыми убежищами. Как правило, речь идет об офшорах.