«Винишко», «дилер» и «черемуха»: «Яндекс Музыка» узнала, какие слова характерны для любовных песен

«Яндекс Музыка» проанализировала тексты русскоязычных песен и выяснила, что поп-музыка — самый «любвеобильный» жанр. Более 72% поп-песен посвящены любви, а в лидерах по числу таких композиций — Artik & Asti, Юрий Шатунов и NЮ.
На втором месте среди жанров — шансон, реже всего о любви поют рэперы (27%) и рокеры (28%).
В любовных песнях разных жанров — разные характерные слова: в поп-музыке это «винишко», «наболеть» и «по-английски», в рэпе — «дилер» и «поделом», в шансоне — «девчоночка» и «черемуха».
Но самое распространенное слово, которое встречается почти в каждом втором из отобранных текстов, — «любовь». Следом идут слова «знать», «хотеть», «глаза», «один», «любить», «сердце» и «ночь». Причем, в любовной лирике они встречаются чаще, чем в других текстах.
Из растений и животных в любовных песнях чаще всего упоминаются «ромашки», «розы» и «мотыльки», а реже всего — «крысы», «мыши» и «медведи». Среди еды и напитков в фаворитах «шоколад», «кофе и вишня», а в аутсайдерах «хлеб», «пиво» и «яблоки».
Одновременно «Яндекс Музыка» обучила текстовый генератор «Балабоба» на тысяче треков о любви. Теперь он умеет создавать любовные куплеты, продолжая введенную вручную первую строчку.
В исследовании было проанализировано 8500 песен о любви. Их из 20 тыс. изученных треков выбрали пользователи «Толоки». Затем аналитики обработали тексты и нашли самые характерные и нехарактерные слова, означающие действия, предметы одежды, продукты, животных и растения.