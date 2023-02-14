«Винишко», «дилер» и «черемуха»: «Яндекс Музыка» узнала, какие слова характерны для любовных песен

Из растений и животных в любовных песнях чаще всего упоминаются «ромашки», «розы» и «мотыльки», а реже всего — «крысы», «мыши» и «медведи». Среди еды и напитков в фаворитах «шоколад», «кофе и вишня», а в аутсайдерах «хлеб», «пиво» и «яблоки».