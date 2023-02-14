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Megadeth впервые за 23 года воссоединятся с гитаристом Марти Фридманом

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:30

Американская метал-группа Megadeth воссоединится со своим бывшим гитаристом Марти Фридманом на предстоящем шоу в Токио в Nippon Budokan. Об этом сообщает Rolling Stone.

«Когда Марти сказал: „Эй, я могу сыграть на этом концерте“, я подумал: „Это просто великолепно“», — рассказывает фронтмен группы Дейв Мастейн.

Фридман исполнит на гитаре три песни на бис. По словам музыканта, для него это как огромный подарок на день рождения и Рождество.

Марти Фридман присоединился к Megadeth в 1990 году, сыграв партии на знаменитом альбоме «Rust in Peace» и в синглах «Holy Wars… the Punishment Due» и «Hangar 18». В составе группы гитарист записал пять альбомов.

Он объявил о своем уходе в декабре 1999 года, а последний концерт отыграл 14 января 2000-го. Фридман рассказывал, что Megadeth были «недостаточно агрессивны» для него.

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