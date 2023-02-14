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Власти Индии предложили переименовать День святого Валентина в День обнимания коров

Семён Гудошников
Сегодня в 12:47

Власти Индии предложили переименовать День всех влюбленных в День обнимания коров, однако отказались от этой идеи, после того как инициативу высмеяли в СМИ и соцсетях.

Как сообщает CNN, объявление о переименовании праздника опубликовал 6 февраля индийский Совет по защите животных. Предполагалось, что новая концепция повысит «духовное богатство» граждан и поддержит местные традиции, которые «были подорваны западным влиянием».

В сообщении Совета коровы названы «основой индийской культуры и сельской экономики». Корова «дает все богатство человечеству» из‑за своей «питательной природы», отмечали индийские власти.

СМИ принялись высмеивать планы правительства, публикуя сатирические карикатуры, в которых коровы изображались убегающими от влюбленных мужчин. Один из телеведущих даже попытался обнять нескольких коров, но они, кажется, совсем не обрадовались этому и уклонялись от объятий.

В интернете инициатива стала поводом для массы шуток и мемов. Пользователи отмечали, что в отношении коров необходимо соблюдать культуру согласия, и публиковали видео, на которых животные агрессивно реагируют на внимание людей.

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