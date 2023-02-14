Власти Индии предложили переименовать День святого Валентина в День обнимания коров

СМИ принялись высмеивать планы правительства, публикуя сатирические карикатуры, в которых коровы изображались убегающими от влюбленных мужчин. Один из телеведущих даже попытался обнять нескольких коров, но они, кажется, совсем не обрадовались этому и уклонялись от объятий.