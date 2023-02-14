МЧС объявило о завершении спасательной операции в Турции и Сирии

МЧС России завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии, пострадавших от землетрясения. Такое решение принял Владимир Путин, сообщает министерство в своем телеграм-канале.
По словам главы МЧС Александра Куренкова, к разбору завалов уже привлечена тяжелая техника, поэтому помощь спасателей не нужна.
Куренков напомнил, что Россия одной из первых направила отряды МЧС в зоны бедствия. Спасатели прибыли в Турцию и Сирию 6 февраля, приступив к разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках. По данным главы МЧС, российские спасатели извлекли из‑под завалов 6 человек и оказали помощь более 840.
Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (находится в 200 километрах севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.
Число погибших в Турции выросло до 31 643. Из региона, где произошли землетрясения, было эвакуировано 158 165 пострадавших.