МЧС объявило о завершении спасательной операции в Турции и Сирии

Куренков напомнил, что Россия одной из первых направила отряды МЧС в зоны бедствия. Спасатели прибыли в Турцию и Сирию 6 февраля, приступив к разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках. По данным главы МЧС, российские спасатели извлекли из‑под завалов 6 человек и оказали помощь более 840.