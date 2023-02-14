Реклама
Новости

МЧС объявило о завершении спасательной операции в Турции и Сирии

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:00

МЧС России завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии, пострадавших от землетрясения. Такое решение принял Владимир Путин, сообщает министерство в своем телеграм-канале.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, к разбору завалов уже привлечена тяжелая техника, поэтому помощь спасателей не нужна.

Куренков напомнил, что Россия одной из первых направила отряды МЧС в зоны бедствия. Спасатели прибыли в Турцию и Сирию 6 февраля, приступив к разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках. По данным главы МЧС, российские спасатели извлекли из‑под завалов 6 человек и оказали помощь более 840.

Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (находится в 200 километрах севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.

Число погибших в Турции выросло до 31 643. Из региона, где произошли землетрясения, было эвакуировано 158 165 пострадавших.

расскажите друзьям
теги
МЧС России
люди
Владимир ПутинАлександр Куренков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»