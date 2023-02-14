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В московском ГУМе откроется персональная выставка Пахома

Семён Гудошников
Сегодня в 12:00

28 февраля в галерее ГУМ-Red-Line откроется выставка картин и фотографий Пахома (Сергея Пахомова) «Les fleurs du…». Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

Работы, вошедшие в экспозицию, были созданы Пахомом в 2022–2023 годах. Часть из них выполнена в сотрудничестве с художницей Marinesca, постоянным соавтором Пахома.

Название выставки, по словам куратора Михаила Сидлина, отсылает к сборнику стихотворений французского поэта Шарля Бодлера «Цветы зла». В центре выставки — 10 больших картин, из центра которых исходит свет в виде цветочных лепестков.

По задумке автора, этот свет можно отождествить с мана меланезийцев или фарном персов, волшебной силой старинных пророков и компьютерных игр. Художник соединяет на холстах элементы психоделической культуры с восточными мотивами, наследием советской и пост-советской андеграундной культуры.

Среди образов, представленных на картинах, — дьявол на коньках и Кашпировский, Распутин и боксер, безумный Пьеро и человек-кактус, объединенные как автопортреты самого художника.

На открытии проекта автор также представит перформанс «Великое лежание 27.02.23». Создатели проекта описывают его как «дионисийское действо, воспевание жизни и ее богатства». Перформанс будет задокументирован и войдет в состав выставки в видеоформате.

«Les fleurs du…» продлится до 16 апреля. Посетить ее можно бесплатно.

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Сергей ПахомовШарль Бодлер
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