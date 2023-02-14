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«Джон Уик-4» станет самым длинным фильмом франшизы

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:53

Четвертая часть «Джона Уика» Чада Стахелски станет самым длинным фильмом франшизы. Об этом сообщает Collider.

Его продолжительность составит 2 часа 49 минут с титрами. Эта новость появилась в разгар «Недели Уика», которую Lionsgate объявила после Супербоула. В течение недели в сети будут публиковаться эксклюзивные тизеры, постеры и другие промоматериалы.

Первый «Джон Уик» длился 101 минуту, «Джон Уик-2» — 122 минуты, а их продолжение с подзаголовком «Парабеллум» — 131 минуту.

События «Джона Уика-4» развернутся в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. По сюжету главному герою придется выступить против элитной организации киллеров под названием «Высокий стол». Однако по его следам идет бывший друг — слепой наемник Кейн, которого послали, чтобы убить Джона Уика.

В новом фильме к Киану Ривзу присоединятся Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгорд, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн тоже вернется к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.

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