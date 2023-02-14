«Джон Уик-4» станет самым длинным фильмом франшизы

Его продолжительность составит 2 часа 49 минут с титрами. Эта новость появилась в разгар «Недели Уика», которую Lionsgate объявила после Супербоула. В течение недели в сети будут публиковаться эксклюзивные тизеры, постеры и другие промоматериалы.