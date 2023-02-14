В США сформируют межведомственную группу для анализа «феномена НЛО»

С начала февраля над США и Канадой были сбиты уже четыре летающих объекта. Сперва военные сбили у побережья Южной Каролины китайский аэростат. В Вашингтоне сочли, что он использовался для шпионажа, власти КНР заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях и залетел на территорию США случайно.