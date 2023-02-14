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В США сформируют межведомственную группу для анализа «феномена НЛО»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:02

После того, как военные США сбили несколько аппаратов неизвестного происхождения, Джо Байден распорядился создать межведомственную группу для углубленного анализа «феномена НЛО». Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, пишет РБК.

Как уточняет Кирби, американские власти не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов. Президент поручил «изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности».

По словам чиновника, хотя «феномен НЛО» известен давно, до президентства Байдена власти не предпринимали серьезных попыток его изучения и объяснения.

С начала февраля над США и Канадой были сбиты уже четыре летающих объекта. Сперва военные сбили у побережья Южной Каролины китайский аэростат. В Вашингтоне сочли, что он использовался для шпионажа, власти КНР заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях и залетел на территорию США случайно.

Затем неопознанные объекты были сбиты в небе над Аляской, над канадской территорией Юкон и над озером Гудзон на границе с Канадой. Говоря о последнем, в Пентагоне сообщили, что он пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу.

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Джозеф БайденДжон Кирби
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