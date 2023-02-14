В США сформируют межведомственную группу для анализа «феномена НЛО»

После того, как военные США сбили несколько аппаратов неизвестного происхождения, Джо Байден распорядился создать межведомственную группу для углубленного анализа «феномена НЛО». Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, пишет РБК.
Как уточняет Кирби, американские власти не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов. Президент поручил «изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности».
По словам чиновника, хотя «феномен НЛО» известен давно, до президентства Байдена власти не предпринимали серьезных попыток его изучения и объяснения.
С начала февраля над США и Канадой были сбиты уже четыре летающих объекта. Сперва военные сбили у побережья Южной Каролины китайский аэростат. В Вашингтоне сочли, что он использовался для шпионажа, власти КНР заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях и залетел на территорию США случайно.
Затем неопознанные объекты были сбиты в небе над Аляской, над канадской территорией Юкон и над озером Гудзон на границе с Канадой. Говоря о последнем, в Пентагоне сообщили, что он пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу.