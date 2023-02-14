Питер Джексон стал самым высокооплачиваемым артистом в 2022 году

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых деятелей шоу-бизнеса. Лидирующее место занял новозеландский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Питер Джексон.
В 2022 году он заработал 580 млн долларов после продажи части своей фирмы по производству визуальных эффектов Weta Digital компании Unity Software за 1,6 млрд долларов. Это событие сделало его третьим человеком в истории, который стал миллиардером, снимая фильмы.
На втором месте в рейтинге расположился Брюс Спрингстин (435 млн долларов). Он в декабре 2022-го продал мастер-записи и права на публикацию всей своей музыки Sony Music. Третье место занял Джей Зи (340 млн).
В списке Forbes также представлены такие артисты, как Дуэйн Скала Джонсон (270 млн), Канье Уэст (235 млн), создатели «Южного Парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун (210 млн), Пол Саймон (200 млн), Тайлер Перри (165 млн), Райан Теддер (160 млн) и Боб Дилан (130 млн).