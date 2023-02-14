Группа Genesis возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2022 году

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых деятелей шоу-бизнеса. Лидирующее место заняла британская рок-группа Genesis.
В 2022 году музыканты заработали 230 млн долларов после продажи прав на музыку Concord Music Group за 300 млн долларов.
На втором месте в рейтинге расположился Стинг (210 млн долларов). 17-кратный обладатель премии «Грэмми» и бывший фронтмен Police заработал 300 млн долларов до вычета гонораров, продав всю свою музыку, как сольную, так и с The Police, Universal Music Group.
Третье место занял актер, сценарист и студийный магнат Тайлер Перри (175 млн), который заработал свое состояние, благодаря доходам от кино, своих телешоу и производственной площадки в Атланте.
В списке Forbes также представлены такие артисты, создатели «Южного Парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун (160 млн), авторы «Симпсонов» Джеймс Л. Брукс и Мэтт Гренинг (105 млн), Брэд Питт (100 млн), Rolling Stones (98 млн), Джеймс Кэмерон (95 млн), Тейлор Свифт (92 млн) и Bad Bunny (88 млн)