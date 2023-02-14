Группа Genesis возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2022 году

На втором месте в рейтинге расположился Стинг (210 млн долларов). 17-кратный обладатель премии «Грэмми» и бывший фронтмен Police заработал 300 млн долларов до вычета гонораров, продав всю свою музыку, как сольную, так и с The Police, Universal Music Group.