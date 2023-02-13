Эмма Робертс и Лоренс Фишберн войдут в актерский состав триллера «Астронавт»

Американские актеры Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Ирония судьбы в Голливуде») и Лоренс Фишберн («Матрица», «Апокалипсис сегодня») снимутся в научно-фантастическом триллере «Астронавт». Об этом сообщил Deadline.
Картину спродюсирует Бред Фуллер, известный по проектам «Тихое место» и «Судная ночь». Съемки «Астронавта» начнутся в 2023 году в Ирландии. Их возглавит режиссер и сценаристка Джесс Варлей.
Она расскажет историю об астронавтке Сэм Уокер, которая чудом выживает в ходе возвращения на Землю. Девушку находят в пробитой капсуле в Атлантическом океане, после чего отправляют на реабилитацию.
Генерал Уильям Харрис приказывает отвезти Уокер в хорошо охраняемый дом, где астронавтка должна пройти медисследования. Вскоре в доме начинают происходить тревожные события — они заставляют Сэм думать, что на Землю она прибыла не одна.
«Эта история очень дорога мне, и я глубоко благодарна, что она оказалась близка такой невероятно успешной команде специалистов. Я была бы крайне счастлива, если бы зрители пристегнули ремни безопасности и отправились с нами в это захватывающее путешествие!» — сказала Варлей.