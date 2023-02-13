Эмма Робертс и Лоренс Фишберн войдут в актерский состав триллера «Астронавт»

«Эта история очень дорога мне, и я глубоко благодарна, что она оказалась близка такой невероятно успешной команде специалистов. Я была бы крайне счастлива, если бы зрители пристегнули ремни безопасности и отправились с нами в это захватывающее путешествие!» — сказала Варлей.