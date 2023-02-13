Суд обязал Google разблокировать девять ютуб-каналов РЕН ТВ

Арбитражный суд Москвы обязал ООО «Гугл» и Google LLC разблокировать девять ютуб-каналов телеканала РЕН ТВ. Об этом сообщает ТАСС.
По решению суда, доступ должен быть восстановлен к таким каналам, как «РЕН ТВ. Новости», «Документальные проекты. РЕН ТВ», «Минтранс. РЕН ТВ», «Территория заблуждений. РЕН ТВ», «Как устроен мир. РЕН ТВ», «Военная тайна. РЕН ТВ», «Прямые трансляции. РЕН ТВ», «НИИ РЕН ТВ», «Неизвестная история. РЕН ТВ».
В документе подчеркивается, что если компания не исполнит решение суда в течение пяти дней, она будет обязана выплачивать ООО «Акцепт» судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей в день за первую неделю неисполнения судебного акта. Затем сумма будет ежедневно увеличиваться.
При этом в течение девяти месяцев общая сумма судебной неустойки не может превышать 1 млрд рублей.