Суд обязал Google разблокировать девять ютуб-каналов РЕН ТВ

В документе подчеркивается, что если компания не исполнит решение суда в течение пяти дней, она будет обязана выплачивать ООО «Акцепт» судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей в день за первую неделю неисполнения судебного акта. Затем сумма будет ежедневно увеличиваться.