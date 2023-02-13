Бен Стиллер, Джесси Айзенберг и Салли Хокинс снимутся в комедии «Дневники девушки из Сэмплики»

В основе ленты будет рассказ Джорджа Сондерса, опубликованный в 2012 году. Его героем стал мужчина, живущий в пригороде и воспитывающий троих детей. Однажды он покупает для дочери садовое украшение, популярное среди соседей. Им оказывается молодая женщина-азиатка.