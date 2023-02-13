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Бен Стиллер, Джесси Айзенберг и Салли Хокинс снимутся в комедии «Дневники девушки из Сэмплики»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:15

Бен Стиллер («Ночь в музее»), Джесси Айзенберг («Социальная сеть») и Салли Хокинс («Форма воды») снимутся в комедии «Дневники девушки из Сэмплики» («The Semplica Girl Diaries». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Актеры в данный момент ведут переговоры об участии в проекте. Фильм снимет британский режиссер Ричард Айоади, известный по картинам «Субмарина» и «Двойник».

В основе ленты будет рассказ Джорджа Сондерса, опубликованный в 2012 году. Его героем стал мужчина, живущий в пригороде и воспитывающий троих детей. Однажды он покупает для дочери садовое украшение, популярное среди соседей. Им оказывается молодая женщина-азиатка.

Айзенберг уже ранее сотрудничал с Айоади. Он сыграл в фильме «Двойник» по мотивам повести Федора Достоевского — эта картина вышла в 2010 году.

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