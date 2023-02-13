В Турции снесут и заново построят город, пострадавший после землетрясения

Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, пострадавший после землетрясения, полностью разрушат. Об этом рассказал исполняющий обязанности губернатора провинции Осман Бильгин.
По его словам, район будет полностью отстроен заново. В городе до сих пор идут поисково-спасательные работы, рассказал Бильгин, отметив, что из‑под завалов только одного дома извлекается около 150 тел.
Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (находится в 200 километрах севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.
Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземлетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 километров.
Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения со взрывом 500 атомных бомб. Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что афтершоки после землетрясений могут продолжаться несколько лет.