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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:07

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его зафиксировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По информации Румынского Национального института исследований развития физики Земли, толчок зафиксировали в 17:58 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 13,2 км около города Тыргу-Жиу.

Землетрясение атронуло историческую область Олтения на юго-западе страны. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее 13 февраля землетрясения фиксировали и на других территориях. В частности, неподалеку от Курильских островов случилось землетрясение магнитудой 5,8, а в Каспийском море — магнитудой 3,4.

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