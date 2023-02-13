В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его зафиксировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По информации Румынского Национального института исследований развития физики Земли, толчок зафиксировали в 17:58 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 13,2 км около города Тыргу-Жиу.
Землетрясение атронуло историческую область Олтения на юго-западе страны. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Ранее 13 февраля землетрясения фиксировали и на других территориях. В частности, неподалеку от Курильских островов случилось землетрясение магнитудой 5,8, а в Каспийском море — магнитудой 3,4.