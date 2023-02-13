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Фильм «Хищники» Родриго Сорогойена получил премию «Гойя»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:47

Стали известны победители испанской кинопремии «Гойя». Награда в категории «Лучший фильм» досталась ленте «Хищники» режиссера Родриго Сорогойена.

Сюжет триллера рассказывает о паре, которая переезжает в небольшую деревню и сталкивается с жестокостью и недружелюбием местных жителей. Ленту снимали сразу на трех языках — французском, галисийском и испанском.

Главные роли в ней исполнили многократные номинанты на премию «Сезар» Марина Фои и Дени Меноше. Первая часть истории мужская, вторая — женская. На противостоянии мужского и женского строится другой важный конфликт картины.

Сорогойен также получил премию «Гойя» за лучшую режиссуру, а Дени Меноше — как лучший актер.

В 2022 году премию «Гойя» в категории «Лучший фильм» получила лента «Самый лучший босс» режиссера Фернандо Леона де Араноа.

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Родриго СорогойенМарина Фои
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